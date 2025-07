Qualcomm amplia lucro no 2º trimestre em meio ao avanço nas vendas de chips

A Qualcomm registrou lucro maior nos três meses encerrados em junho, em meio ao avanço nas vendas de semicondutores.

A fabricante de chips de software anunciou hoje lucro de US$ $2,67 bilhões, ou US$ $2,43 por ação, no terceiro trimestre fiscal, um avanço em comparação com o ganho U$ 2,13 bilhões, ou US$1,88 por ação, obtido em igual período do ano passado.

Os lucros ajustados por ação foram de US$2,77, superando os US$2,71 que os analistas consultados pela FactSet previam.

A receita somou US$ 10,37 bilhões, avanço de 10% ante igual intervalo de 2024. Os analistas esperavam US$ 10,34 bilhões, de acordo com a FactSet.

As vendas no segmento de equipamentos e serviços da empresa, que inclui chips, aumentaram cerca de 11% na mesma base comparativa, para US$8,89 bilhões. A receita de licenciamento da empresa também aumentou, subindo 5,1% para US$1,47 bilhão.

Para o quarto trimestre fiscal, a empresa projetou lucros ajustados de US $2,75 a US$2,95 por ação sobre uma receita de US$ 10,3 bilhões a US$ 11,1 bilhões. Os analistas estavam esperando lucros ajustados de US$2,85 por ação e vendas de US$10,6 bilhões no quarto trimestre fiscal.

A ação da Qualcomm caía 4,12% no after hours de Nova York por volta das 17h30 (de Brasília), após o balanço.