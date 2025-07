Criptomoedas: bitcoin opera em baixa, com foco em medidas da administração dos EUA para o setor

O bitcoin operou em baixa nesta quarta, 30, em sessão que contou com novas informações sobre a postura da administração americana para criptomoedas. Por sua vez, até o momento, o foco é no âmbito regulatório, ainda sem grandes planos para a aquisição de criptomoedas pelo governo dos Estados Unidos, o que poderia ser um catalisador para altas no mercado. Além disso, esteve no radar a manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed) nesta tarde.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin operava em queda de 1,13%, a US$ 116.120,01, enquanto o ethereum tinha com recuo de 1,50%, a US$ 3.715,23, segundo cotações da Binance.

O bitcoin "continua a se consolidar em uma faixa relativamente estreita, com suporte em torno de US$ 117 mil e resistência ainda em US$ 120 mil", disse o analista da Trade Nation, David Morrison.

Um grupo de trabalho da Casa Branca divulgou hoje detalhes de um relatório muito aguardado, que visa fornecer um roteiro para a política de criptomoedas dos EUA. O maior sonho do setor - planos específicos para uma Reserva Estratégica de bitcoin - terá que esperar.

Qualquer sinal de que os EUA planejam se tornar um comprador ativo de criptomoedas provavelmente fará os preços dos tokens dispararem. Altos funcionários do governo disseram que o Tesouro forneceria mais informações sobre a reserva "em breve". Propostas para compras de Bitcoin neutras em termos orçamentários "podem atuar como um grande catalisador" para as criptomoedas, escreveu Sean Farrell, chefe de estratégia de ativos digitais da Fundstrat.

Um informativo afirma que o relatório recomendará que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (Commodity Futures Trading Commission) forneçam "clareza aos participantes do mercado sobre questões como registro, custódia, negociação e manutenção de registros", um pedido antigo da indústria. O relatório também afirma que as agências deverão permitir que novos produtos cheguem aos consumidores "sem atrasos burocráticos", fornecendo portos seguros e áreas de proteção regulatória. O relatório também apresentará sugestões sobre como moldar a legislação do tema no Congresso.

*Com informações Dow Jones Newswires.