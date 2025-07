Da final do Paulistão às oitavas da Copa do Brasil: o que mudou em Corinthians e Palmeiras?

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela quinta vez em 2025, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília).

Em uma temporada com muitos encontros, o dérbi paulista tem mostrado equilíbrio. São dois empates e uma vitória para cada lado. O triunfo corintiano, no Allianz Parque, foi o que garantiu o título paulista, já que o jogo de volta terminou 0 a 0, em Itaquera.

A vitória palmeirense veio no Campeonato Brasileiro, com amplo domínio e uma das melhores exibições do time de Abel Ferreira em 2025. O outro empate foi pela fase de grupos do Paulistão.

Desde então, os dois clubes viveram uma espécie de gangorra. O Corinthians foi de campeão paulista à eliminado na Copa Sul-Americana. Ainda antes disso, o desempenho ruim no Brasileirão provocou a demissão de Ramón Díaz.

Por outro lado, o Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro com bons resultados, chegando a acumular quatro vitórias seguidas. Levando em conta outras competições, o time quebrou um recorde na "Era Abel", com sete triunfos consecutivos.

PALMEIRAS PERDE PEÇAS PÓS-MUNDIAL E GANHA "REFORÇO" EM VITOR ROQUE

Entretanto, pouco antes do Mundial de Clubes, o time palmeirense oscilou. Vieram as derrotas para Cruzeiro e Flamengo. No torneio dos Estados Unidos, também houve inconsistência. Anímica e financeiramente, porém, a equipe aproveitou a intertemporada.

O pós-Mundial tem sido de retomada no Brasileirão, com crescente chances de título e três vitórias seguidas. A melhora veio mesmo sem Estêvão e Richard Ríos, vendidos a Chelsea e Benfica, e Paulinho, fora da temporada após nova cirurgia.

Neste cenário, Vitor Roque cresceu. Maior contratação do futebol brasileiro, o atacante custou 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) ao Palmeiras, mas demorou a conseguir encaixar em campo. Agora, após o Mundial, ele tem apenas um gol, mas assume mais protagonismo na equipe de Abel.

"Aqui é 8 ou 80. Agora vão dizer que ele é o Pelé. Mas não é. É o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como todos", ponderou o técnico sobre o atacante. "Claro que é bom, aumenta a confiança dele. É manter os pés no chão. Temos de melhorar", concluiu.

CENÁRIO POLÍTICO AFETA CORINTHIANS, QUE NÃO SE ENCONTRA EM CAMPO

A euforia do título estadual não foi suficiente para aliviar os bastidores corintianos. Quando o time levantou a taça, o presidente Augusto Melo já sabia que teria seu impeachment votado no Conselho Deliberativo.

A votação acabou aprovada meses depois. Em paralelo, o caso Vai de Bet, que motivou o movimento político do clube, também avançou. Agora, Augusto é presidente afastado e réu na Justiça, pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado por abuso de confiança.

Em campo, o cargo de Ramón Díaz demorou a ser preenchido, diante da expectativa por Tite. Dorival Júnior foi o escolhido. Ele e o grupo de jogadores sentiram o ambiente tenso, principalmente quando houve a confirmação do afastamento de Augusto, o que aconteceu em 26 de maio.

Desde então, foram oito jogos, com uma vitória, três derrotas e quatro empates. Dois dias antes do afastamento, Yuri Alberto sofreu uma lesão na coluna, da qual só se recuperou totalmente na última semana.

Nos mesmos oito jogos, o ataque penou. Foram quatro gols marcados. No último deles, no empate por 1 a 1 contra o Botafogo, Yuri já estava em campo, após começar no banco.

O período conturbado foi analisado por Dorival Júnior recentemente. "Quando fiz o acerto com a diretoria do Corinthians, em especial o Fabinho, nós acertamos que precisávamos naquele momento de pelo menos quatro jogadores que viessem acrescentar ao nosso grupo. Isso foi definido lá atrás. É natural que tivéssemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças: a saída do presidente Augusto e a vinda do presidente que neste momento está à frente, procurando dar sequência a possíveis contratações", disse.

Memphis Depay é outro personagem importante na trajetória corintiana em 2025. Ainda com Ramón Díaz, o comportamento do atacante era motivo de polêmica. Principal astro da equipe, o holandês virou problema no Parque São Jorge e chegou a não se reapresentar após o Mundial.

Ele notificou o clube por atrasos nos direitos de imagem e a premiação pelo título do Paulistão. "Tudo o que foi conversado com o atleta é que o contrato será mantido. Ele cumpriu a parte dele, o Corinthians cumpriu a sua, e ponto", garantiu o presidente interino Osmar Stábile.

Em campo, Memphis não tem reproduzido boas apresentações que teve desde 2024. Também sem Garro, que ficou 18 jogos fora por lesão no joelho, o time do Corinthians ainda não encontrou uma identidade e chega abaixo do rival palmeirense para a disputa da Copa do Brasil.

A partida desta quarta-feira poderá ser "medida" na temporada dos dois clubes apenas na próxima semana, quando o confronto de volta, no Allianz Parque, define quem segue vivo na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, um novo dérbi os aguarda em 31 de agosto, pela 21ª rodada.