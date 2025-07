Airbus frustra em lucro, mas supera em receita do 2º trimestre e mantém guidance para o ano

A Airbus teve lucro líquido de 732 milhões de euros no segundo trimestre de 2025, disparando 218% em relação a igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 30. Apesar disso, o lucro por ação foi de 0,93 euros, bem abaixo do previsto pelo consenso de analistas consultados pela FactSet, de 1,41 euros.

A receita da companhia somou 16,07 bilhões de euros no intervalo entre abril e junho, praticamente estável no confronto anual. Analistas consultados pela FactSet previam queda a 15,44 bilhões de euros.

Em nota, a gigante da aviação afirmou que o resultado reflete progresso no setor de defesa e aeroespacial, mas entregas mais lentas de jatos comerciais comparado a um ano atrás. A Airbus também admitiu enfrentar problemas persistentes com peças no programa de produção do A320.

"Sobre tarifas, o recente acordo entre União Europeia e EUA para zerar tarifas em aviação civil é positivo para a indústria. Nosso guidance para 2025, que continua a excluir impactos das tarifas, segue inalterado", destacou.

A Airbus estimou que entregará 820 jatos comerciais este ano. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado esperado para 2025 também permanece em 7 bilhões de euros.

No fim do primeiro semestre de 2025, as encomendas da gigante francesa de aviação estavam acumuladas em 8.754 jatos comerciais.