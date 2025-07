Barcelona oficializa patrocínio para divulgar turismo da República Democrática do Congo

O Barcelona oficializou nesta quarta-feira o acordo de patrocínio com o governo da República Democrática do Congo. A parceria vai ter validade até 2029 e o clube catalão vai faturar o montante de 10 milhões de euros (R$ 64,1 milhões) por ano.

O slogan "RD Congo - Coeur de Afrique" (RD - Coração da África) passa a ser estampado nas costas das equipes profissionais do Barcelona a partir da temporada 2025/2026. O contrato prevê ainda a contribuição do gigante espanhol na formação de jovens atletas.

"Este acordo representa um compromisso compartilhado para fomentar o desenvolvimento multiesportivo na República Democrática do Congo e, como parte desta colaboração, o clube contribuirá para enriquecer a formação dos jovens atletas do país", diz parte do trecho do comunicado divulgado pelo Barcelona.

De acordo com o jornal Marca por meio das "Academias Barça", serão desenvolvidos programas esportivos incluindo futebol, basquete, handebol, futsal e hóquei sobre patins.

Além do Barcelona, mais duas equipes da Europa anunciaram acordos de patrocínios com a República Democrática do Congo: o Monaco, da França, e o Milan, da Itália. Os valores desses acordos, no entanto, não foram divulgados.