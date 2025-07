Situação de Rodrygo no Real Madrid é analisada por jornal espanhol: 'Na terra de ninguém'

O destino do atacante brasileiro Rodrygo é uma incógnita. O futuro do jogador no Real Madrid ganhou ares de incerteza e uma transferência para outra equipe vem ganhando espaço na imprensa da Espanha.

De peça fundamental nos tempos de Carlo Ancelotti, o atleta agora é um mero coadjuvante. Essa mudança de cenário pode ser medida pelo jornal espanhol Marca que diz que o brasileiro está na "terra de ninguém".

O veículo de comunicação lembra que o atacante irá se reapresentar junto com o elenco no próximo dia 4 de agosto, ainda sem saber se irá permanecer no Real Madrid.

"Lá se reencontrará com Xabi Alonso, seus companheiros, a rotina e também uma data especial: nesse dia serão completados cinco meses do seu último gol pelo Real Madrid. 153 dias sem comemorar e sem se sentir decisivo, enquanto seu futuro é cheio de interrogações", diz o períódico.

"No futebol moderno, cinco meses sem marcar equivalem a uma eternidade. Tempo suficiente para que os rumores cresçam. Nas últimas semanas, o nome de Rodrygo viajou de cidade em cidade, enquanto ele permanece imóvel em uma geografia emocional incerta. O brasileiro continua vivendo um parênteses, aguardando esclarecer os próximos passos", continua.

A publicação lembrou o pouco espaço que Rodrygo teve durante o Mundial de Clubes da Fifa. O brasileiro tinha se recuperado de lesão, mas mesmo assim não foi muito utilizado por Xabi Alonso.

"O Mundial de Clubes o transformou em um ator secundário. Rodrygo disputou 101 minutos, divididos em três partidas. Um fato que contrasta com as palavras de Xabi no início do torneio", informa o Marca.

Além da queda de rendimento do brasileiro, o jornal critica a apatia de Rodrygo nas últimas aparições com a camisa do Real Madrid.

"Perdeu a voracidade que diferencia os grandes jogadores. Um elemento tribal, inegociável no DNA do Real Madrid. Nas últimas atuações, não demonstrou traço daquela urgência selvagem que anteriormente o transformava em uma ameaça", disparou o periódico.

Segundo informações do jornal As, o Tottenham demonstrou interesse em contratar Rodrygo, já solicitando autorização ao clube espanhol para iniciar as negociações.