Nadador francês quebra recorde de Ryan Lochte nos 200m medley no Mundial

O nadador francês Léon Marchand quebrou o recorde mundial dos 200 metros medley individual nesta quarta-feira, no Mundial de Esportes Aquáticos, em Cingapura. A marca antiga pertencia ao americano Ryan Lochte, que dominou a natação ao lado do compatriota Michael Phelps nas décadas de 2000 e 2010.

Marchand impôs a nova marca mundial da prova, que exige a maior versatilidade dos nadadores, ainda na disputa das semifinais. Ou seja, poderá melhorar ainda mais o recorde nas finais, na quinta-feira. Nesta quarta, ele anotou o tempo de 1min52s651, superando a marca de 1min54s00 estabelecido por Lochte em 2011.

O francês de 23 anos conquistou quatro medalhas de ouro olímpicas há um ano em Paris, mas está nadando apenas os 200 e 400 metros medley - e revezamentos - em Cingapura. Planejar uma agenda mais leve no que ele chama de "ano de transição" o mantém revigorado para buscar os recordes mundiais.

Marchand nadará os 400 metros medley no domingo, último dia do Mundial. Ele detém o recorde de 4min02s50, estabelecido no Mundial de 2023 em Fukuoka, no Japão. "Eu sabia que ia chegar perto porque me senti bem ontem (na qualificação)", disse Marchand.

Questionado sobre a programação mais leve, ele respondeu com timidez: "Provavelmente foi a decisão certa".