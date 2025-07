'O Muito Atrasado (Powell) deve agora reduzir as taxas de juros', ataca Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o Federal Reserve (Fed) para que corte as taxas de juros. Em publicação na Truth Social, o republicano justificou sua posição com a leitura do Produto Interno Bruto (PIB) americano no segundo trimestre, divulgada na manhã desta quarta-feira, 30.

"O PIB do 2º trimestre acabou de sair: 3%, muito melhor do que o esperado!", escreveu. "O 'Muito Atrasado Jerome Powell' DEVE AGORA REDUZIR OS JUROS. Sem inflação! Deixem as pessoas comprarem e refinanciarem suas casas!", acrescentou.

O Fed anunciará sua decisão de política monetária nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília). No entanto, o consenso entre analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado é de que o BC americano manterá cautela e segurará as taxas de juros no atual nível, entre 4,25% e 4,5%.