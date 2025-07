Casino sofre prejuízo no 1º semestre, mas Ebitda avança

O Casino registrou prejuízo líquido de 210 milhões de euros no primeiro semestre de 2025, revertendo lucro de 39 milhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pelo grupo varejista francês nesta quarta-feira, 30. As vendas líquidas totalizaram 4,077 bilhões de euros no semestre, com queda de 2,7% na mesma comparação. Já o Ebitda ajustado aumentou 12,2%, a 286 milhões de euros. O Casino abriu mão do controle no Grupo Pão de Açúcar (GPA) no ano passado, mas ainda detém fatia de 22,5% na varejista brasileira.