Bolsas da Europa operam sem direção única, após série de balanços e PIB da zona do euro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/07/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores avaliam uma bateria de balanços corporativos da região, incluindo dos gigantes bancários Santander, HSBC e UBS, e o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro, que garantiu inesperada expansão no segundo trimestre, apesar de temores sobre o impacto da política tarifária dos EUA.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ligeira alta de 0,11%, a 550,95 pontos.

Na esteira de balanços trimestrais, as ações do espanhol Santander e do britânico HSBC amargavam quedas de mais de 2%. A do suíço UBS, por outro lado, avançava 1,6%.

A Adidas, porém, era o maior destaque negativo, com tombo de 7,3% em Frankfurt, após o fabricante de artigos esportivos alemão alertar que as tarifas do governo Trump deverão impulsionar os custos de seus produtos destinados aos EUA em até 200 milhões de euros no segundo semestre.

No fim de semana, os EUA fecharam um acordo comercial com a União Europeia que estabelece tarifas "recíprocas" de 15% às exportações do bloco. Antes do pacto, a UE estava sujeita a tarifação de 30% de Washington.

A economia da zona do euro, no entanto, mostrou certa resiliência à ofensiva tarifária de Trump. No segundo trimestre, o PIB da região cresceu 0,1% ante os três meses anteriores, superando previsão de que ficaria estável.

Apenas o PIB francês surpreendeu positivamente, com alta de 0,3% no período, mas os da Alemanha e da Itália encolheram, frustrando previsões de alta.

Investidores na Europa também estão na expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que deverá mais uma vez deixar seus juros inalterados na tarde de hoje, diante das incertezas dos efeitos econômicos das tarifas americanas.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,20%, a de Paris avançava 0,74% e a de Frankfurt ganhava 0,24%. Já as de Milão e Lisboa tinham respectivas altas de 0,35% e 0,19%, enquanto a de Madri recuava 0,25%.

