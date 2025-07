Davide Ancelotti vence a 1ª no Engenhão e Botafogo abre vantagem sobre o Red Bull Bragantino

Depois de dois empates pelo Brasileirão diante do torcedor, o técnico Davide Ancelotti conquistou sua primeira vitória no Engenhão. Pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil, o Botafogo abriu vantagem ao superar o Red Bull Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira. Montoro e Alexander Barboza foram os autores dos gols, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o time carioca pode até perder por um gol de diferença na volta, que mesmo assim se classifica para as quartas de final. O segundo jogo está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Em caso de empate no agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

O Red Bull Bragantino começou melhor o duelo. Acuando o Botafogo no campo de defesa, obrigou boa defesa de John, em chute cruzado de Sasha. Após o susto, o time carioca passou a controlar a partida e no primeiro ataque, balançou as redes. Em bela trama ofensiva, Vitinho cruzou rasteiro para Montoro abrir o placar, aos 16 minutos.

O time paulista sentiu o golpe do gol e os donos da casa aproveitaram. Vitinho e Savarino pararam em defesas de Cleiton. Até que aos 31, Barboza puxou o contra-ataque e completou de cabeça o cruzamento de Cuiabano, para ampliar o marcador. Com a vantagem, o Botafogo administrou o resultado até a ida ao intervalo.

A segunda etapa voltou morna, com chutes e cruzamentos bloqueados e muita disputa por espaço pelo alto. O Botafogo era mais confiante na criação, principalmente pelos lados do campo. Savarino puxou contra-ataque, deixou Arthur Cabral cara a cara e Cleiton fez grande defesa. Logo depois, o goleiro pegou uma bomba de Nathan Fernandes.

Com o passar do tempo, o Red Bull Bragantino foi se fechando na defesa, com medo de se expor e dar espaço para o contra-ataque. Essa era a estratégia do time carioca, que chamava o adversário para o seu campo, mas desperdiçou grandes chances para ficar mais confortável para o jogo da volta, terminando com vantagem de 2 a 0.