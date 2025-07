De tornozeleira, Bolsonaro vai a evento de moto com Michelle e aliados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu a um evento de motociclistas em Brasília na tarde desta terça-feira, 29. De tornozeleira eletrônica, acenou a apoiadores e esteve no estande da marca de capacetes da família.

Bolsonaro deixou o local de carro, à frente dos motociclistas que saíram pelas ruas da capital federal. Na sequência, subiu em um trio elétrico, que segue junto com a motociata.

O ex-chefe do Executivo estava acompanhado do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Também estiveram presentes a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), os deputados Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, e Hélio Lopes (PL-RJ).

Bolsonaro já havia afirmado que não seguiria o trajeto pilotando uma moto. Ele disse que, por questões de saúde, está sob "medida restritiva da dona Michelle".