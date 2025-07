Caballero é apresentado pelo Santos e celebra parceria com Neymar: 'Ainda não caiu a ficha'

Apresentado oficialmente nesta terça-feira, o atacante Gustavo Caballero falou como jogador do Santos pela primeira vez. Aos 23 anos, o paraguaio chegou ao clube vindo do Nacional, do Paraguai, com contrato de quatro anos, e estreou já no empate em 2 a 2 com o Sport, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Em entrevista coletiva, destacou a honra de dividir o vestiário com Neymar e prometeu entrega total para ajudar o time a reagir no campeonato.

"Foi uma negociação entre os clubes, eu estava de férias quando me avisaram. Meu representante me disse que o Santos fechou e que eu jogaria com Neymar. Todo mundo sonha com isso", contou Caballero, visivelmente empolgado com a presença do camisa 10. "Ainda não caiu a ficha do que é treinar e estar com ele todo dia. É algo muito bonito, espero compartilhar e jogar muito com ele."

Diante do Sport, Caballero foi acionado fora da sua posição original, mas diz ter aceitado o desafio sem hesitar. "Sou atacante, não estou acostumado a jogar naquela posição, mas falei à comissão que jogaria onde fosse preciso. Tinha a mentalidade de entrar. O gol que tomamos foi uma desgraça, mas o grupo é forte, foi pra cima. Um empate nunca é positivo, mas é um ponto que vai servir", avaliou.

Apesar da situação delicada do Santos na tabela, Caballero mostrou confiança no grupo. "Estou convencido de que o elenco está focado em sair dessa sequência ruim. Seguiremos trabalhando. Tenho certeza de que nas próximas partidas o resultado vai vir", afirmou. Segundo ele, a recepção no elenco tem sido positiva. "Desde o primeiro momento me receberam da melhor maneira, tanto os sul-americanos quanto os brasileiros."

Caballero também comentou as diferenças entre o futebol paraguaio e o brasileiro. Para ele, o principal desafio é se adaptar à intensidade. "É muito diferente. Aqui é mais veloz, mais intenso. No Paraguai o jogo é mais lento. Venho me preparando para isso. Estou treinando com meus companheiros, conhecendo o que a comissão espera de mim. É trabalhar em dobro."

Questionado sobre seu estilo de jogo, o reforço se descreveu como um ponta com boa presença de área, mas que não se limita a uma função. "Sou um ponta que chega muito na área, fiz muitos gols no Paraguai. Gosto de jogar na diagonal, fazer a parede, chegar para finalizar. Não tenho problema em jogar como centroavante ou em qualquer posição na frente."

Ambicioso, Caballero deixou claro que vestir a camisa de seu país é um objetivo real. "É um sonho poder jogar pela seleção. Estou pensando nisso e trabalhando em dobro para que isso aconteça da melhor maneira." Enquanto isso, ele garante foco total na missão de ajudar o Santos a voltar ao caminho das vitórias.