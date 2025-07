'Estou sofrendo demais por dentro, eu e o Brasil': Leonardo fala sobre divórcio na família

Pela primeira vez desde o anúncio do fim do casamento entre Zé Felipe e Virginia Fonseca, o cantor Leonardo comentou publicamente a separação do casal.

"Não existe ex-sogro. É pra sempre", afirmou o sertanejo em entrevista ao perfil Conceito Sertanejo, ressaltando o vínculo que mantém com a influenciadora digital mesmo após a separação.

"A Virginia é uma pessoa maravilhosa. Estou sofrendo demais por dentro, eu e o Brasil. A gente não queria isso. Ela é um ser maravilhoso que apareceu nas nossas vidas. Nos deu três presentes. Três crianças maravilhosas", completou, referindo-se aos netos.

Ao comentar o término, Leonardo também mencionou a juventude do casal como um fator que pode ter contribuído para a decisão. "Eles são duas crianças, 27 anos de idade, a gente entende", disse o cantor.

Separação anunciada nas redes

Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram oficialmente o fim do casamento no final de maio, após cinco anos juntos. Na ocasião, os dois divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais, reforçando que seguem amigos e que o foco permanece na criação dos três filhos. O ex-casal afirmou ainda que a decisão foi tomada em comum acordo e que o respeito mútuo será mantido.

Desde o anúncio, os dois têm evitado comentar a separação com detalhes, mantendo a vida pessoal com certa discrição diante do público.