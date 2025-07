EUA e China ainda não chegaram a acordo sobre extensão da trégua tarifária

Negociadores comerciais dos EUA e da China discutiram a possibilidade de estender uma trégua tarifária durante dois dias de conversas, disseram altos funcionários do governo, mas ainda não chegaram a um acordo.

As partes realizaram negociações construtivas, disseram o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o Representante Comercial (USTR), Jamieson Greer, a repórteres nesta terça-feira. Eles disseram que vão reportar ao presidente dos EUA, Donald Trump, que tomará a decisão final sobre uma extensão. Sem ela, as tarifas dos EUA sobre a China voltarão a 34%, disse Bessent, ou qualquer nível que o presidente decidir.