Feira do Empreendedorismo movimenta R$ 20 mil em Mauá

A Feira de Empreendedorismo de Mauá, realizada no último sábado (26) no Parque da Juventude, movimentou mais de R$20 mil em negócios. Com cerca de 40 expositores, o evento contou com cerca de 2 mil pessoas presentes.

Organizada pela Secretaria de de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, por meio do programa Mauá Empreendedora, a iniciativa busca estimular o comércio local e ampliar oportunidades de renda para empreendedores da cidade. Produtos artesanais, roupas, cosméticos e serviços estiveram entre as opções oferecidas.

Além do foco econômico, a feira contou com ações voltadas à cidadania e saúde. Uma das tendas foi ocupada pela Vigilância Epidemiológica, que apresentou exposição educativa sobre animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões. Também houve feira de adoção de cães e gatos, promovida em parceria com entidades de proteção animal.

A programação cultural incluiu apresentações do grupo Kibenção e do Festival Flashback, que transformou a quadra do parque em pista de dança, reunindo equipes e frequentadores de todas as idades.

O prefeito Marcelo Oliveira visitou os estandes e conversou com expositores. Além disso, ele também destacou a importância do evento.

"A Feira de Empreendedorismo é muito mais do que um espaço de vendas, é um ambiente de oportunidades, integração e fortalecimento da nossa economia local. Ver o parque cheio de famílias, empreendedores e serviços públicos reunidos mostra que estamos no caminho certo", afirmou.

A próxima edição da feira está prevista para o dia 30 de agosto. Interessados em participar como expositores devem procurar a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo pelo telefone (11) 4512-7779, pelo e-mail [email protected] ou pessoalmente na Rua Jundiaí, 63, no Centro.

