Assessoria de Alckmin nega que governo tenha pedido exclusão de setores no tarifaço

A assessoria do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, negou que o governo esteja negociando com o governo dos Estados Unidos a exclusão de alguns setores do tarifaço anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo a assessoria de Alckmin, o foco do governo continua na negociação geral em torno da tarifa de 50% anunciada por Trump, e não na exclusão de setores específicos, como alimentos e a Embraer.

A tarifa de 50% começa a valer a partir de sexta-feira, dia 1º de agosto, segundo o governo dos Estados Unidos. A Folha de S.Paulo relatou nesta terça-feira, 29, que o governo brasileiro estaria negociando a exclusão de alimentos e da Embraer do tarifaço.