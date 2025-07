Santos é multado em R$ 95 mil por confusão na Vila Belmiro em jogo com o CRB na Copa do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Santos com o pagamento de multa de R$ 95 mil nesta segunda-feira, pelos incidentes ocorridos na Vila Belmiro após a partida contra o CRB, no dia 1º de maio, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O clube é denunciado em dois parágrafos do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se refere à omissão de providências que possam evitar desordem e lançamentos de objetos no campo de jogo.

Pelos incidentes, a 1ª Comissão Disciplinar do STJD lançou mão de duas penalizações. O clube vai ter de pagar R$ 15 mil pelo arremesso de objetos no gramado. O fato foi relatado pelo juiz Lucas Paulo Torezin na súmula do jogo. "Após o término da partida, durante a saída dos jogadores da equipe mandante, foram arremessados copos plásticos em direção aos atletas, arremessados do setor onde se encontrava a torcida da equipe mandante."

Já a segunda multa, no valor de R$ 80 mil, é referente à confusão registrada dentro e fora da Vila Belmiro. Torcedores tentaram invadir a sala de imprensa. Já do lado externo foram registrados confrontos entre torcida e a Polícia Militar.

A Procuradoria teve acesso às provas de vídeo atestando as ocorrências dentro dos limites da praça desportiva. O Procurador Guilherme Ramidoff manteve a denúncia e o pedido de punição ao clube santista. "Temos as imagens e reportagens que comprovam e reforçam tudo que vem escrito em súmula. Por essas razões, a Procuradoria reitera os termos da denúncia".

No jogo, o Santos ficou no empate de 1 a 1. Nos acréscimos, o goleiro Gabriel Brazão ainda defendeu um pênalti evitando a derrota em casa. No duelo de volta, em Maceió, a equipe santista voltou a empatar com o rival alagoano (desta vez em 0 a 0 ) e acabou eliminada a Copa do Brasil nos pênaltis.