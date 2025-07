Antecipação de medidas vai favorecer pequenas empresas e grande exportador, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o programa Acredita Exportação, sancionado nesta segunda-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai favorecer pequenas empresas e o grande exportador.

O programa antecipa os benefícios da reforma tributária sobre o consumo, com a eliminação da cumulatividade que hoje encarece as exportações brasileiras.

"Aqui é uma demonstração do vice-presidente Alckmin em relação às pequenas empresas. É uma medida que antecipa em um ano e meio algo que vai entrar em vigor em 2027 para todo o Brasil. Investimentos e exportações 100% desoneradas de tributos, para o Brasil continuar crescendo", elogiou Haddad.

"Vocês imaginem o efeito da antecipação dessas medidas para agora que podem ser acompanhadas, inclusive, pelos governadores para favorecer as pequenas empresas e para favorecer o grande exportador que não via reconhecido o seu crédito tributário no que diz respeito a serviços", completou o ministro.

Ele também indicou que, junto com a medida sancionada hoje, há outras ações no pipeline, com a antecipação da reforma tributária para outros setores da economia, "para que nós já possamos colher os frutos dessa grande reforma".