Policial mata homem e atira em criança após briga de trânsito em SP

Um policial militar, de 32 anos, a caminho do trabalho foi preso em flagrante após atingir um motorista em uma discussão de trânsito em Mauá, na Grande São Paulo. A vítima, de 38 anos, morreu ainda no local.

Uma criança, de 9 anos, que também estava no veículo, foi baleada e socorrida ao Hospital Mário Covas, onde permanece internada. Não há detalhes sobre o estado de saúde da segunda vítima.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a perícia foi acionada para o local do crime. O caso ocorreu na tarde desse domingo, 27, e é investigado como homicídio pela Polícia Civil.

"O policial compareceu espontaneamente a uma companhia da corporação e, em seguida, foi levado ao 1º Distrito Policial da cidade, onde prestou depoimento acompanhado de seu advogado", disse a SSP.

A Corregedoria da Polícia Militar foi acionada e acompanhou o registro da ocorrência. O agente permanece à disposição da Justiça, conforme disse a pasta. A identidade dele não foi revelada, desta forma a defesa não foi localizada.