O motorista de uma Ferrari foi flagrado a 201 km/h, neste domingo, 27, em uma rodovia do interior de São Paulo onde a velocidade máxima é de 80 km/h.O automóvel de luxo, de cor vermelha, foi identificado por um radar móvel durante a operação Impacto/Speed, realizada pela Polícia Militar Rodoviária na rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), em Limeira. O condutor foi autuado por infração gravíssima.A operação era realizada por policiais da 4ª Companhia do 4º Batalhão da PM Rodoviária em rodovias da região. A Ferrari passou pelo ponto focado pelo radar a uma velocidade superior a mais de 50% do limite da rodovia, o que configura infração gravíssima.O motorista, que não foi identificado, vai receber sete pontos em seu prontuário, terá suspensa a carteira de habilitação por até 8 meses (se não for reincidente) e pagar multa de R$ 880,41.A Ferrari multada é de um modelo equipado com motor V8 biturbo, capaz de atingir velocidade máxima de 340 km/h. Em finais de semana, é comum veículos de alta performance, como BMW, Porsche e Ferrari, excursionarem por rodovias do interior.Conforme a PM Rodoviária, a operação visa a combater atitudes imprudentes no trânsito, além da prevenção de acidentes e crimes nas rodovias. A operação tem foco em veículos esportivos.A ação, realizada entre 7 horas e 13 horas, aplicou 229 multas apenas na região de Limeira, sendo 62 em motocicletas. Foram feitas 20 apreensões de documentos e seis remoções de veículos.