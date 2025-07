EUA: acordo com UE prevê investimentos bilionários até 2028 e compromisso contra taxas digitais

O governo dos Estados Unidos anunciou que a União Europeia (UE) se comprometeu, no acordo comercial fechado neste domingo (27) com Washington, a "não adotar ou manter tarifas sobre transmissões eletrônicas". Segundo comunicado da Casa Branca, o pacto também prevê investimentos com prazos definidos e compromissos bilionários em energia e indústria até 2028, o que marca uma mudança em relação a anúncios anteriores, que falavam apenas em aportes "nos próximos anos", sem datas específicas.

De acordo com o texto, a UE vai investir "US$ 600 bilhões nos Estados Unidos ao longo do mandato do presidente Trump" e "comprar US$ 750 bilhões em energia americana até 2028". A Casa Branca classifica o acerto como um "novo balanço fundamental da relação econômica entre as duas maiores economias do mundo" e afirma que o pacto "posiciona os EUA como o principal destino global para investimentos, inovação e manufatura avançada".

O acordo inclui ainda compromissos no setor digital. A União Europeia "confirma que não adotará nem manterá taxas de uso de rede" e que "serão mantidas tarifas zero sobre transmissões eletrônicas". O objetivo, segundo Washington, é enfrentar "barreiras digitais injustificadas" e garantir regras claras que favoreçam o comércio eletrônico entre os dois blocos.

Outros pontos do pacto preveem a eliminação de tarifas da UE sobre bens industriais americanos e a criação de cotas e reduções tarifárias em outros setores. "A nova abertura de mercado impulsionará o crescimento em toda a economia americana", diz o texto. A UE também aceitou pagar tarifa de 15% a Washington sobre automóveis, autopeças, farmacêuticos e semicondutores. Já para aço, alumínio e cobre, permanece a taxa de 50%.