Eve Jobs, filha mais nova de Steve Jobs, se casou no último sábado, 26, com o atleta de hipismo Harry Charles. A jovem de 27 anos é modelo e realizou uma cerimônia luxuosa e privada, com direito ao show de Elton John em Cotswolds, na Inglaterra.O evento, que custou cerca de 5 milhões de libras (aproximadamente R$ 37,5 milhões), contou com celebridades como a filha de Bruce Sprinsteen, que foi uma de suas madrinhas, segundo o jornal britânico Daily Mail.Apesar da ostentação no casamento, Eve é considerada como "deserdada" pelo pai, Steve Jobs, por não ter recebido a herança após a morte do empresário.Ela, que é formada em Ciência, Tecnologia e Sociedade na Universidade de Stanford, tem três irmãs: Reed, Erin Sienna e Lisa Brennan, filha de outro relacionamento do ex-diretor da Apple, que morreu em 2011.A caçula atualmente trabalha como modelo e já modelou para marcas como Louis Vuitton e Coperni. Ela também pratica hipismo, assim como o noivo Harry, que foi medalhista nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.Em 23 de junho, Eve compartilhou fotos de sua despedida de solteira com as amigas. "Que ótimo fim de semana com as minhas amigas", escreveu.