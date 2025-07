O chefe do departamento de estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta segunda-feira (28) que o saldo das operações de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada atingiu o maior nível da série histórica em junho, com R$ 46,437 bilhões, sob influência do programa Crédito do Trabalhador.As concessões somaram R$ 2,587 bilhões, 16,2% abaixo do nível de maio, mas bem acima da média histórica para a modalidade, em torno de R$ 1,60 bilhão. "Tivemos, no início do programa, uma demanda muito grande, as concessões mais do que dobraram quando passaram de março para abril, e depois essas concessões vêm se reduzindo. Ainda não temos como saber se elas vão se estabilizar em algum momento", disse Rocha.Ele destacou que o programa continua se desenvolvendo, e que ainda é necessário operacionalizar a garantia dos saldos do FGTS ao empréstimo. As taxas de juros no consignado privado continuam bem acima do consignado de servidores públicos e de aposentados e pensionistas do INSS, destacou o técnico. Rocha disse, ainda, que as medidas de segurança adotadas pelo INSS reduziram as concessões de consignado para aposentados e pensionistas.