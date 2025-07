Concessões do consignado privado encolhem 16,2% em junho, para R$ 2,587 bilhões, afirma BC

As concessões de crédito consignado para trabalhadores do setor privado encolheram 16,2% em junho na comparação com maio, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 28. Ao todo, somaram R$ 2,587 bilhões - ainda em alta de 43,1% frente ao mesmo período de 2024.

Os números refletem o impulso do novo modelo de consignado privado, o Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo no fim de março. O saldo da modalidade cresceu 2,6% em junho, para um total de R$ 46,437 bilhões.

A taxa média de juros do consignado privado aumentou de 55,6% ao ano em maio (dado revisado) para 56,3% em junho. O governo espera que, com o Crédito do Trabalhador, o tomador migre para linhas com taxas mais baixas. O comportamento dos juros no consignado privado, porém, tem registrado alta neste primeiro momento, refletindo a adaptação de instituições financeiras à modalidade e o interesse pelo segmento.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou - com veto a três dispositivos - a conversão em lei do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Os vetos referem-se a trechos que, na prática, obrigavam o consentimento dos tomadores do consignado ao compartilhamento de dados nessas plataformas digitais e com serviços de proteção ao crédito. Segundo o Executivo, o texto pode triplicar o volume de crédito para trabalhadores do setor privado, para um total de R$ 120 bilhões.