O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aplicou direito antidumping definitivo por um prazo de até cinco anos às importações de tubos de aço inoxidável originárias da Índia e Taipé Chinês. De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), a investigação foi aberta após denúncia da Associação Brasileira dos Processadores e Distribuidores de Aços Inoxidáveis (Aprodinox) em maio do ano passado.O órgão também aplicou direito antidumping definitivo por um prazo de até cinco anos às importações brasileiras de anidrido ftálico originárias da China. A Camex ainda prorrogou por mais cinco anos o direito antidumping definitivo às importações brasileiras de tubos de aço carbono - sem costura, de condução (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos, com diâmetro externo superior a cinco polegadas nominais (141,3 mm), mas não superior a 14 polegadas nominais (355,6 mm) - originárias da China.