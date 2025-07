O filme The Legend of Zelda já tem seus protagonistas confirmados. Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth foram anunciados como Princesa Zelda e Link, respectivamente. O anúncio veio do próprio perfil da Nintendo, criadora do clássico game. O designer do jogo original, Shigeru Miyamoto, também assina a produção, cuja estreia está prevista para 2027.A atriz Hunter Schafer, de 26 anos, que ficou conhecida por participar da série Euphoria, da HBO, estava sendo cotada para viver a princesa Zelda nos cinemas, mas não conseguiu o papel no live-action.Em uma entrevista à Variety em 2023, Hunter se mostrou entusiasmada com a ideia de participar do projeto. "Eu pessoalmente amo o jogo. Eu jogava quando criança e jogo até hoje. Quem sabe? Seria muito, muito legal", declarou à época.A nova Zelda é inglesa e tem 21 anos. Bo Bragason começou sua carreira bem jovem, aparecendo em um filme francês quando tinha apenas 2 anos. Ela já se destacou em diversas produções, tanto na televisão quanto no cinema. Entre seus papéis mais conhecidos estão os interpretados nas séries da BBC Three Girls e The Jetty; na série do Disney+ Renegade Nell; e em filmes como Censor (2021) e Os Radleys (2024). Já o intérprete de Link tem apenas 16 anos. Apesar da pouca idade, Benjamin Evan Ainsworth, também inglês, já tem um currículo notável, com papéis de destaque em produções de grande visibilidade, tanto na televisão quanto no cinema. PinóquioEntre os destaques de sua carreira está o papel de Miles Wingrave na série da Netflix A Maldição da Mansão Bly, com uma atuação que o colocou em evidência para a crítica e para o público. O jovem ator ainda interpretou William Spiver no filme da Disney Flora & Ulysses (2021). Mas um dos maiores destaques foi dar voz ao boneco de madeira no live-action da Disney.