O acordo tarifário fechado entre Estados Unidos e União Europeia neste domingo, 27, significa uma abertura inédita do mercado europeu aos americanos, afirmou o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick. O pacto foi fechado mais cedo após reunião entre o presidente Donald Trump e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen."A União Europeia vai abrir seu mercado de US$ 20 trilhões e aceitar completamente nossos padrões automotivos e industriais pela primeira vez. Hoje é um dia histórico para o comércio dos EUA e fortalecerá nosso relacionamento com a União Europeia por décadas", afirmou Lutnick em postagem na rede social X. Maior acordo de todos os temposApós a conversa com Trump na Escócia, von der Leyen afirmou que o pacto firmado entre EUA e UE é o "maior acordo comercial de todos os tempos". "Juntos, a UE e os EUA formam um mercado de 800 milhões de pessoas, e possuem quase 44% do PIB Produto Interno Bruto global. É o maior acordo comercial de todos os tempos", pontuou.No acordo, Von der Leyen concordou em aceitar uma tarifa de 15% aos produtos europeus exportados aos Estados Unidos, incluindo veículos. O pacto ainda prevê investimento de US$ 750 bilhões em produtos americanos de energia e um aumento na compra de equipamentos militares dos EUA pelos europeus.