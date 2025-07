Richard Ríos estreia bem em vitória do Benfica e encanta imprensa portuguesa: 'Ele e mais 10'

Contratação mais cara da história do Benfica, Richard Ríos foi titular em sua estreia pelo clube português na vitória por 3 a 2 sobre o Fenerbahçe, da Turquia, no sábado, no torneio amistoso Eusébio Cup, no estádio da Luz, em Lisboa. O ex-palmeirense mostrou seu cartão de visitas aos 55 mil torcedores do Benfica presentes no estádio e deixou uma boa impressão com boa movimentação, combate e participação no gol contra de Brown.

"Com mais ritmo do que os colegas, em virtude de que estava competindo no Brasileirão, a serviço do Palmeiras, o colombiano participou de quase todos os lances de ataque das 'Águias' e os torcedores já o elegeram como o preferido nesta versão do Benfica para a temporada 2025/26", afirmou o veículo RTP Desporto.

O jornal português Record também se rendeu à atuação do ex-palmeirense e reforçou, nas atuações dos jogadores do Benfica, que "vai ser mesmo ele e mais dez": "Henrique Araújo entrou para resolver, João Veloso foi a grande surpresa e dois reforços brilharam: Richard Ríos deixou água na boca dos benfiquistas e Dedic parece ter acabado com o problema na lateral direita."

O periódico A Bola, por sua vez, destacou a boa movimentação do meio-campista da seleção da Colômbia, embora "não tenha preenchido todo o campo como muitos esperavam". "Tem muita plasticidade tática, tanto abrindo mais à direita como fechando por dentro", analisou.

O Benfica havia anunciado na terça-feira a contratação do meio-campista de 25 anos, que assinou contrato válido até 2030. O clube português pagou cerca de 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 175,5 milhões) ao Palmeiras pela transferência de Ríos, que chega com uma cláusula de rescisão fixada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões).

O novo camisa 20 dos encarnados também aprovou a estreia. "Muito feliz pela minha estreia e pelo jogo que fizemos. A equipe me acolheu da melhor forma e este jogo deixa uma boa impressão", disse à Benfica TV. "Foi maravilhoso, um sonho realizado. O carinho dos torcedores será muito importante para nós. Agora é pedir para que continuem apoiando e daremos a vida em campo por eles."

Depois de abrir os cofres, o Benfica agora buscará a Supertaça de Portugal, na quinta-feira, diante do campeão nacional Sporting, que o superou por dois pontos, no estádio do Algarve.

Richard Ríos foi apresentado como novo reforço do clube português e não escondeu a felicidade pelo momento. "É uma felicidade imensa para mim e para a minha família. Um passo gigante na minha carreira. Era um sonho jogar na Europa e, agora, estar em um clube tão grande como o Benfica é muito gratificante para mim", afirmou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube, a BTV.

Natural de Vegachí, na Colômbia, Ríos iniciou sua trajetória no futebol de salão, onde atuou profissionalmente ainda adolescente. A origem nas quadras se reflete em suas características técnicas. "Todo mundo sabe que eu venho do futsal. É algo que me ajuda bastante no tempo. Muitas das minhas características são do futsal. Vou continuar fazendo", disse o meio-campista.

Outro trunfo apontado por ele para se adaptar ao futebol português é o domínio do idioma: "A comunicação vai ser fácil por eu falar português. Vai ser de muita ajuda."

Após passagem pelo Flamengo, onde estreou como profissional em 2020, e um período no Guarani, o volante se destacou no Palmeiras desde 2023. Pelo clube paulista, foram 138 partidas e 11 gols, além de dois títulos: o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, ambos conquistados na temporada passada. Pela seleção colombiana, soma 23 jogos e dois gols desde sua estreia, em outubro de 2023.

Ríos chega ao Benfica com ambição e expectativa de protagonismo. "A expectativa é brigar por títulos em todas as competições. Tenho certeza que vamos entrar com esse objetivo. Espero que seja uma estreia importante a nível esportivo para mim. Espero ajudar meus companheiros e o clube", afirmou, projetando seu futuro em Lisboa.

Por fim, o jogador fez questão de deixar uma mensagem para os torcedores benfiquistas. "Agradecer aos torcedores, recebi várias mensagens, mostrou o carinho que estão tendo por mim. Espero retribuir em todos os jogos. Que sempre apoiem o time, que vamos representá-los dentro de campo", concluiu. Ríos será integrado imediatamente ao elenco comandado por Bruno Lage.

Já o Palmeiras se despediu nas redes sociais com uma mensagem de gratidão: "Honrou nossa camisa e brilhou muito com as nossas cores. Obrigado por tudo e boa sorte, Ríos!". Em vídeo divulgado pelo clube, o volante também deixou um agradecimento especial. "Queria agradecer todo mundo aqui por todos esses anos. No dia a dia trabalhar com vocês foi um orgulho para mim. Realizei muitos sonhos aqui, não só meu, mas da minha família. Acho que por isso a gente trabalha, pela nossa família. E dia a dia acordava para dar o melhor de mim", disse.

"Também pedir desculpa por aquilo que fiz de errado, que vocês não gostaram. Nem sempre vamos acertar. De coração estou aqui falando essas palavras. Gosto muito de vocês, vou levar no meu coração, vou torcer muito por vocês. Que um dia a gente se encontre em algum lugar e com certeza vamos nos encontrar", finalizou o jogador.