Calderano e Takahashi batem indianos e ganham 1º ouro da dupla no WTT Contender de Buenos Aires

Hugo Calderano e Bruna Takahashi celebraram neste sábado a primeira medalha de ouro da parceria no Circuito Mundial de tênis de mesa. A dupla tem pouco mais de um ano de disputas e fez a festa ao superar os indianos Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade, parciais de 17/15, 11/7 e 13/11 na final do WTT Contender de Buenos Aires.

Foi a terceira decisão dos namorados, principais nomes da modalidade do País no individual, que sofreram bastante no primeiro set, vencido por somente 17 a 15. A parcial seguinte, com mais agressividade, tornou-se a mais tranquila da final.

Pressionando os indianos, os brasileiros chegaram a 8 a 5 no set, encaminhando a parcial. Com bola na rede de Ghorpade, veio o set point. Os brasileiros fecharam por 11 a 7.

Dominantes no começo, Calderano e Takahashi logo abriram 3 a 1 no que poderia ser o set decisivo na disputa em melhor de cinco. Desai parou na rede e o técnico indiano pediu tempo para tentar recuperar o ânimo e a concentração da dupla na decisão. A pausa serviu para a busca do 6 a 6.

O set que parecia tranquilo aos brasileiros ficou equilibrado e tenso. Bruna mandou para fora e veio uma improvável virada por 8 a 7. O Brasil ficou com 10 a 8 contra, pressionado, e acabou se salvando. O título veio com bola fora de Desai e 13 a 11 aos atletas da dupla verde e amarelo.

O abraço carinhoso, animado e com semblante de incredulidade de Takahashi em Calderano serviu de celebração para a primeira conquista da parceria. Em competição na qual tiveram de mostrar muita resiliência e recuperação, fecharam com um merecido ouro inédito.