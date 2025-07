Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em área de mata em Jundiaí (SP)

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência e ficou danificado na manhã deste sábado, 26, em uma área de mata próxima à Serra do Japi, no km 9 da Rodovia dos Bandeirantes, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo.

A aeronave, que realizava um voo local para propaganda, teve uma pane no motor, de acordo com informações preliminares, e parou de "barriga" para cima. Apenas o piloto estava a bordo da aeronave, que sobreviveu ao acidente.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rede VOA, responsável pela administração do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, a aeronave modelo Cessna 150, prefixo PR-NIJ, decolou do aeroporto Vale Eldorado, em Bragança Paulista, para onde retornaria, após o piloto declarar emergência na frequência da torre por volta das 11h.

Ainda conforme a VOA, o piloto pousaria no aeroporto, mas não conseguiu chegar e precisou fazer o pouso de emergência em uma área de campo aberto próximo à ETEC Benedito Storani, a 4,5 km do aeroporto.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária que administra a rodovia e do aeroporto foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local.