Neta mostra emoção de Gilberto Gil ao chegar no velório de Preta

A despedida de Preta Gil, realizada na manhã e tarde de sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, foi marcada por forte comoção da família, amigos e fãs.

Entre os registros mais tocantes do velório e da cremação da artista, que morreu aos 50 anos no último domingo, 20, está a emoção do pai, o cantor Gilberto Gil, captada e divulgada por sua neta, Flor Gil.

A jovem compartilhou em suas redes sociais vídeos e fotos da cerimônia, incluindo o cortejo até o Cemitério e Crematório da Penitência, onde ocorreu a cremação. Em uma das imagens, Gilberto Gil aparece emocionado, despedindo-se da filha com um beijo na cabeça.

"Foi tão lindo quanto você, minha linda titia! Imagino-te sorrindo, te amo", escreveu Flor, filha de Bela Gil.

Além da família, diversos artistas estiveram presentes para prestar as últimas homenagens, entre eles Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Taís Araujo, Thiaguinho, Regina Casé, Caio Blat e Caetano Veloso.

Em uma publicação anterior em seu perfil no Instagram, Gilberto Gil já havia homenageado Preta com uma lembrança da filha ao publicar um vídeo em que os dois dividiam o palco durante uma turnê em família. "Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter para sempre", escreveu.

Tentativa de retorno marcou últimos momentos

Nos últimos dias de vida, Preta Gil demonstrou o desejo de retornar ao Brasil para reencontrar amigos e a mãe.

Segundo o Jornal Nacional, com o agravamento do estado de saúde e sem novas opções de tratamento contra o câncer, a artista tentou embarcar de volta em uma UTI aérea.

No entanto, ela passou mal pouco antes da decolagem e morreu dentro de uma ambulância, a caminho do hospital, em Nova York, aos 50 anos.