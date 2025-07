Bortoleto prevê GP belga 'complicado' e Verstappen espera segurar McLaren: 'Como gato e rato'

Após largar em décimo lugar, Gabriel Bortoleto segurou a pressão de Liam Lawson na corrida sprint do GP da Bélgica, neste sábado, e chegou em nono - Pierre Gasly, o oitavo no grid, abandonou no início. O brasileiro, porém, prevê dificuldades em se manter no top 10 na prova principal, neste domingo, no circuito de Spa-Francorchamps.

"É a posição que dava para chegar, o carro deles estava muito rápido, consegui manter um deles atrás, mas é complicado", comentou Bortoleto, sobre a disputa de sua Sauber com a Racing Bulls - Hadjar abriu vantagem à sua frente e Lawson ficou em sua cola até o fim. "Amanhã a corrida vai ser longa, 50 ou 60 voltas, fica mais complicado segurar", acrescentou.

"Mas estou contente em fechar no top 10 de novo. Vamos tentar manter as posições de hoje na classificação e na corrida", afirmou o brasileiro, que terá a preocupação extra da previsão de chuva durante a corrida - condições nas quais ele ainda não conseguiu bons resultados em sua temporada de estreia na Fórmula 1.

Com um semblante bastante diferente da do amigo da Sauber, Max Verstappen celebrou a vitória na corrida sprint deste sábado, na primeira prova da Red Bull sem o recém-demitido diretor executivo Christian Horner. O holandês ultrapassou a poderosa McLaren de Oscar Piastri logo no início e segurou a pressão da dupla vestida de laranja durante as 15 voltas restantes.

Satisfeito, o tetracampeão agora espera repetir o desempenho na corrida principal. "Você tem de pilotar além do limite do que é possível para manter carros mais rápidos atrás", comentou Verstappen, para quem na sprint "foram 15 voltas de classificação".

"Consegui (ultrapassar) na única oportunidade contra eles, na curva 5, sabia que seria muito difícil mantê-los atrás, então foi como um gato e rato com o DRS, o consumo da bateria, e a corrida inteira disputada a sete décimos de segundo", explicou. "Eu não podia me dar ao luxo de cometer grandes erros. É uma vitória de sprint, mas ainda conta, e estou muito feliz com o que fizemos."