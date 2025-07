Francisco Gil, Otávio Muller e Carlinhos Brown carregam caixão de Preta Gil

Sob aplausos de parentes, amigos e fãs, o caixão com o corpo da cantora Preta Gil acaba de deixar o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade, onde a cantora foi velada nesta sexta-feira, 25. O caixão foi carregado por Francisco Gil, único filho de Preta, Otávio Muller e o músico baiano Carlinhos Brown, que tomou à frente do cortejo.

O corpo de Preta Gil é levado por um carro do Corpo de Bombeiros em cortejo pelo circuito do carnaval, que ganhou o nome da cantora, e segue até o Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária, onde será cremado em uma cerimônia íntima.

Muito emocionado, Otávio Muller, pai do único filho de Preta, abraçou Francisco após o corpo ser levado pelos bombeiros. Sol de Maria, neta de Preta Gil, também se juntou ao pai e ao avó bastante emocionada. A menina tem 9 anos e estava em Nova York quando preta morreu, no domingo, 20.

Família teve momento íntimo no velório

Uma comitiva com os pais, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, a madrasta Flora Gil e a irmã Bela Gil chegou ao velório às 13h40, cerca de 20 minutos depois do fechamento da cerimônia para o público. Dessa forma, os pais da cantora tiveram uma despedida mais intimista. Após a entrada de Gilberto Gil, foi divulgada uma imagem do pai beijando a filha no caixão em sua despedida.

Famosos e autoridades se despedem de Preta

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, aguardou a chegada de Gilberto Gil para entrar no velório. A atriz Fernanda Torres, a cantora Ana Carolina e a atriz Bruna Marquezine também chegaram à cerimônia após o fechamento ao público, e cumprimentaram Gil, Flora, Sandra e Bela antes de entrarem no salão.

Antes da chegada dos pais, diversos amigos e familiares de Preta Gil compareceram ao velório. Francisco Gil chegou acompanhado de amigos e da namorada, a ex-BBB Alane Dias. O filho de Preta Gil demonstrou estar bastante emocionado à beira do caixão com o corpo da mãe. O pai dele, o ator Otávio Muller, também compareceu.

Ivete Sangalo, Carolina Dieckmmann, Regina Casé, Ludmilla, Thiaguinho, Carol Peixinho, Ingrid Guimarães, Douglas Silva, Malu Mader, Claudia Abreu, Alice Wegmann, Marcelo Serrado, Carla Perez, Xanddy, Péricles, Caio Blat, Marcelo Serrado, Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Maria Gadu foram alguns dos outros famosos presentes.

A primeira dama Janja e a ministra da Cultura Margareth Menezes também foram ao Theatro Municipal para homenagear Preta Gil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma coroa de flores prestando condolências.