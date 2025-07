Messi e Alba são punidos de jogo importante do Inter Miami após ausência no MLS All-Star Games

A fadiga muscular alegada pelo Inter Miami para justificar a ausência de Messi no All-Star Games nos Estados Unidos, na quarta-feira, não foi aceita pela Major League Soccer (MLS) e o astro terá de cumprir um jogo de suspensão em duelo importante contra o líder FC Cincinnati, neste sábado. O mesmo se aplica a Jordi Alba, também ausente após alegação de dores musculares.

O regulamento da MSL prevê punição de um jogo a quem não for ao All-Star Game "sem razão médica aprovada", justamente o que aconteceu com Messi e Alba, já que ambos apenas foram poupados pelo técnico Javier Mascherano, que deu entrevista reafimardo que contava com a dupla diante dos líderes da Conferência Leste.

Mesmo sem Messi e Jordi Alba, o time da MLS venceu os líderes da Liga MX mexicana pelo placar de 3 a 1. A MSL alegou que "não teve escolha" senão a punição por causa da falta de provas de lesão da dupla.

"O zagueiro do Inter Miami CF, Jordi Alba, e o atacante Lionel Messi não estarão disponíveis para a partida da 27ª rodada do clube contra o FC Cincinnati na noite de sábado, devido à ausência no MLS All-Star Game de 2025", oficializou a entidade em seu site oficial. "De acordo com as regras da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem aprovação prévia da liga não poderá competir na próxima partida do seu clube.

"Sei que Lionel Messi ama esta liga. Não creio que haja um jogador ou qualquer pessoa que tenha feito mais pela Major League Soccer do que Messi. Entendo, respeito e admiro plenamente seu comprometimento com a Inter Miami, e respeito sua decisão. Infelizmente, temos uma política de longa data em relação à participação no Jogo das Estrelas e tivemos que aplicá-la. Foi uma decisão muito difícil", afirmou Don Garber, comissão da MLS.

"Dito isso, vamos analisar a política com cuidado daqui para frente. Estou comprometido em trabalhar com nossos jogadores para determinar como a regra deve evoluir", completou, prevendo mudanças para as próximas edições.