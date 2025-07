Saco com partes humanas é achado em lagoa onde estava corpo esquartejado de Nicolly

Um saco contendo partes de um corpo humano foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 24, à margem de uma lagoa onde a adolescente Nicolly Fernanda Pogere foi encontrada esquartejada.

A localização da vítima, de 15 anos, ocorreu no dia 18, em Hortolândia, interior de São Paulo. De acordo com a prefeitura, o material foi avistado por uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos durante um serviço de roçagem no local. A Polícia Civil foi acionada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a equipe do Instituto de Criminalística (IC) constatou serem partes de um corpo humano, compatíveis com os da adolescente que estava desaparecida. Além disso, foram localizados objetos que podem ter sido utilizados no crime.

A lagoa fica no Jardim Amanda I, onde o corpo mutilado da adolescente foi encontrado. De acordo com a investigação, Nicolly foi morta e esquartejada pelo namorado, um jovem de 17 anos, com a ajuda de uma adolescente de 14 anos, com quem ele também tinha um relacionamento.

Conforme a polícia, os dois mataram Nicolly com uma faca, após ela ter surpreendido o casal. A menina morava em Mococa e, quando visitava o avô em Hortolândia, teria procurado o namorado. Encontrou o rapaz, porém, na companhia de outra adolescente.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos adolescentes.

Após matar Nicolly, segundo a polícia, eles usaram um carrinho de mão para transportar o corpo até lagoa e colocaram pedras para fazer o cadáver submergir.

Nas costas da vítima foram inscritas as iniciais PCC, mas a polícia descartou ligação do caso com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. A inscrição teria o objetivo de confundir a polícia.

O casal suspeito do crime foi apreendido nodia 20, no Paraná. Os dois alegaram que agiram em legítima defesa: ao encontrá-los juntos, em um acesso de ciúmes, Nicolly teria se munido de uma faca para atacá-los. Já a polícia acredita que o casal de jovens planejou o crime.

O corpo esquartejado de Nicolly foi encontrado dentro da água, próximo à margem da lagoa, enrolado em uma lona. O reconhecimento foi feito por familuares da vítima.

Segundo a SSP, o material recolhido nesta quinta foi encaminhado para exame pericial. As diligências para o esclarecimento total do crime prosseguem no 2º Distrito Policial de Hortolândia.