Ouro fecha em baixa, encerrando semana em queda com otimismo por negociações comerciais

O ouro fechou em baixa nesta sexta-feira, 25, encerrando uma semana de queda do metal, que foi pressionado pelo maior apetite por risco desencadeado pelas negociações comerciais dos Estados Unidos com parceiros. O anúncio de um acordo com o Japão elevou as expectativas de que Washington chegue a consensos em outras tratativas, como no caso da União Europeia. Na próxima semana, investidores também observarão a decisão de juros do Federal Reserve (Fed), e os sinais de próximos passos da autoridade.

O ouro com vencimento em agosto encerrou em queda de 1,12%, a US$ 3.335,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex). Na semana, a baixa foi de 0,3%.

Preocupações com uma guerra comercial entre os EUA e a UE permitiram que o ouro saísse da faixa de negociação no início da semana, mas um acordo comercial entre EUA e Japão e o otimismo com a possibilidade de novos acordos trouxeram o metal precioso de volta à faixa de consolidação, afirma Alex Kuptsikevich, da FxPro.

O ouro sem juros também está vulnerável à queda das esperanças de um corte de juros pelo Fed, escreve Kuptsikevich. Se o ouro cair drasticamente abaixo de sua média móvel de 50 dias na próxima semana, isso sinalizará uma transição da simples consolidação para uma correção potencialmente severa, acrescenta Kuptsikevich.

A demanda por ouro na China caiu 3,5% em relação ao ano anterior no primeiro semestre do ano, de acordo com a Associação Chinesa do Ouro. A forte demanda por barras e moedas, que aumentou 24% para 264 toneladas, impediu um declínio mais acentuado. Enquanto a demanda por joias sofreu com preços recordes, a demanda por barras e moedas se beneficiou do alto nível de incerteza causado pela política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, aponta o Commerzbank.

"Os dados destacam o duplo papel do ouro, que, por um lado, serve como reserva de valor e porto seguro, mas, por outro lado, também tem um componente com um desenvolvimento contrastante na demanda por joias. A demanda por investimentos é significativamente mais importante para as tendências de preços. A demanda por joias, por outro lado, tem um efeito anticíclico e, portanto, serve para estabilizar os preços", afirma o banco alemão.

*Com informações Dow Jones Newswires.