Carolina Dieckmmann desmente briga com Gominho: ?Preta só plantou amor?; leia

Carolina Dieckmmann desmentiu os boatos de que teria brigado com o apresentador Gominho. Ambos eram amigos próximos de Preta Gil e ajudaram a cuidar da cantora antes de sua morte no último domingo, 20, em Nova York, nos Estados Unidos, onde tentava um novo tratamento contra o câncer.

A atriz publicou um comentário nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 25, e, em seguida, compartilhou o texto nos stories do Instagram, marcando Gominho. "Parem de ser doidos gente... Preta só plantou amor, vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar, é sério isso?", escreveu.

Carolina ainda disse que ela e o amigo ainda não conseguiram se encontrar após retornarem dos Estados Unidos, mas trocaram "mensagens de amor" e estão "conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo, que é de irmandade".

"Eu não sei nem qual o motivo que inventaram isso, mas saibam: não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele. Nada! Façam uma oração, é disso que precisamos agora", finalizou.

Gominho no Mais Você

Na manhã desta sexta, Gominho esteve no Mais Você, da TV Globo, e falou com Ana Maria Braga sobre a decisão de se mudar da casa de Preta Gil no Rio. Ele morou com a cantora para ajudá-la durante o tratamento contra o câncer.

"As pessoas começaram a cogitar um monte de coisa muito chata. Que eu tinha brigado com a família... Eu estava há quase três anos lá, eu tinha que sair dali. Quando eu voltei de Nova York eu já tinha entendido que era o fim", esclareceu Gominho. Leia mais aqui.

Velório de Preta Gil

O fim aos boatos de rixa entre amigos próximos de Preta Gil acontece no mesmo dia do velório da cantora no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta, famosos como Danilo Faro,Thiago Abravanel, Taís Araújo, Luiz Miranda, Thiaguinho, Malu Mader, Regina Casé, entre outros, se despediram da artista. Veja mais imagens aqui.