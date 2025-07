Ana Maria Braga revela que cantor Leonardo não fala mais com ela

A apresentadora Ana Maria Braga encerrou a edição do programa Mais Você desta sexta-feira, 25, parabenizando o cantor Leonardo, que completa 62 anos.

Ana Maria desejou felicidades para o sertanejo, mas revelou que Leonardo não fala mais com ela. "Você não fala mais comigo, mas te amo. Meu cantor favorito", disse a apresentadora, sem explicar o motivo do afastamento entre eles.

A apresentadora também lembrou que no sábado, 26, é comemorado o Dia dos Avós. Ana Maria deu parabéns aos avós em geral e disse que faz tempo que não vê seus netos. A apresentadora é avó de Bento, de seu filho Pedro Maffeis, e de Joana, Maria, Varuna e Hima, filhos de Mariana Maffeis.

O Mais Você desta sexta-feira foi dedicado a Preta Gil, com a presença do apresentador Gominho, amigo e Preta, e de Gil do Vigor. A cantora morreu no dia 20, vítima de câncer. O velório de Preta ocorre nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.