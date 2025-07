Otávio Muller, ex de Preta Gil e pai de Francisco, faz primeira homenagem após morte da cantora

O ator Otávio Muller prestou, na manhã desta sexta-feira, 25, sua primeira homenagem pública à cantora Preta Gil, que morreu no último domingo, 20. A manifestação do artista ocorreu por meio das redes sociais, com uma publicação nos Stories de seu perfil no Instagram.

Na imagem em preto e branco, Preta Gil aparece ao lado do filho do casal, Francisco Gil, fruto do breve casamento entre a cantora e o ator, que durou de 1994 a 1995. Apesar do relacionamento curto, os dois mantiveram laços através da criação do único filho da artista.

O início do romance entre Preta e Otavio aconteceu de forma curiosa. A cantora revelou, em sua última participação na televisão, que se apaixonou pelo ator após assisti-lo na novela Vale Tudo. Na versão exibida em 1989, Otavio Muller interpretava o personagem Sardinha. O encanto pelo papel a levou a se aproximar e iniciar um relacionamento com ele.

Francisco Gil foi o primeiro familiar a chegar ao velório da mãe, na manhã desta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Visivelmente emocionado, o filho da cantora prestou uma homenagem ao lado do corpo da artista, em uma despedida marcada por comoção e silêncio respeitoso.