Lula: 'Tem governo que damos bilhões e não tem sequer marca do governo federal'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou que prefeitos e governadores têm escondido o governo federal em anúncios de investimentos e de obras locais.

A reclamação se deu durante cerimônia no bairro do Jardim Rochdale, em Osasco (SP). Lula anunciou investimentos do programa PAC Seleções 2025 Periferia Viva - Urbanização de Favelas. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), serão destinados R$ 4,67 bilhões para ações em 49 territórios periféricos de 32 municípios de 12 estados.

"Se tiver mais projeto, prefeito, apresente. Nossos deputados viram aqui a lista das cidades. Tem prefeito que sequer fala que tem convênio com o governo federal. 'Nego' faz propaganda e não coloca nem o nosso nome em letra minúscula. Tem governador que a gente dá bilhões e, quando você vai lá, não tem nenhuma marca do governo federal. Não quero que ninguém faça propaganda de mim, só quero que digam a verdade e de onde vem o dinheiro", afirmou.