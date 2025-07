Von der Leyen anuncia encontro com Trump no domingo em meio a negociações comerciais EUA-UE

Em meio a negociações por um acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia (UE), a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, informou nesta sexta-feira, 25 que se encontrará com o presidente americano, Donald Trump, no próximo domingo, dia 27. "Após uma boa ligação com Trump, concordamos em nos reunir na Escócia no domingo para discutir as relações comerciais transatlânticas e como podemos mantê-las fortes", escreveu Von der Leyen em publicação no X.