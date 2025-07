Qualitativo do IPCA-15 vem como previsto, mas com composição um pouco diferente, avalia Itaú

O resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de julho veio em linha com o esperado pelo Itaú Unibanco, mas a instituição ressalta que houve surpresa de baixa nas taxas de Alimentação no Domicílio e na de Administrados. Dessa forma, esse alívio foi contraposto pela alta inesperada em passagens aéreas e transporte por aplicativo.

Os dados do IPCA-15 foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 25, pelo IBGE. O Itaú esperava 0,32% para o IPCA-15 deste mês, contra taxa efetiva de 0,33%, após 0,26% em junho.

"O qualitativo também veio em linha, ainda que com uma composição ligeiramente diferente do esperado: serviços subjacentes vieram um pouco acima do previsto, enquanto os industriais subjacentes ficaram abaixo", afirma o relatório assinado pela economista Luciana Rabelo.

Em relação aos núcleos, ela cita que serviços subjacentes vieram acima das expectativas, puxados por Alimentação fora do Domicílio, enquanto industriais subjacentes vieram abaixo do esperado, condicionados pelo Grupo Vestuário.

Conforme a economista, os itens cujas taxas repetem no IPCA fechado de julho - passagem aérea, cursos, aluguel e condomínio, mão de obra, empregado doméstico, entre outros - vieram 3 bps (pontos-base) acima do que esperava.

Contudo, na média móvel de três meses, com dados dessazonalizados e anualizados, serviços subjacentes desaceleraram para 5,2%, após 5,8%, enquanto o núcleo de industriais subjacentes arrefeceu para 2,4%, de 5,1%. Na mesma métrica, a média dos núcleos desacelerou para 4,2%, após 4,8%, conclui.