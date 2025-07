Conselho Curador do FGTS aprova suplementação de R$ 10 bilhões para habitação em 2025

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nessa quinta-feira, 24, uma suplementação de R$ 10 bilhões do orçamento para habitação em 2025, que passou de R$ 126,8 bilhões para R$ 136,8 bilhões.

Os recursos adicionais serão destinados ao programa de Apoio à Produção de Habitações - Pessoa Jurídica (PJ). No fim de julho, esse programa já estava com 89% dos recursos executados (R$ 19,6 bilhões do total de R$ 21,9 bilhões do limite até então vigente), segundo o Ministério das Cidades.

"Os recursos estão praticamente esgotados. Nos próximos dias, já deve haver um esgotamento", argumentou o coordenador de acompanhamento do FGTS do Ministério das Cidades, Gustavo Piccinini Dullius, ao defender a suplementação.

Foram mantidos os atuais orçamentos para a área de saneamento (R$ 7,5 bilhões), de infraestrutura (R$ 8 bilhões) e de subsídio (R$ 12 bilhões).

Distribuição do lucro do FGTS

Na mesma reunião, o conselho aprovou a destinação de R$ 12,9 bilhões do lucro do FGTS em 2024 aos trabalhadores, conforme mostrado pelo Broadcast. O valor representa 95% do resultado obtido pelo fundo no ano passado (R$ 13,6 bilhões).