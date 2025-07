O Kanalha: Último affair de Preta Gil se despede da cantora em velório

O cantor Danrlei Orrico, conhecido artisticamente como O Kanalha, se despediu de Preta Gil durante o velório da cantora, realizado na manhã desta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Considerado por muitos o último affair da filha de Gilberto Gil, ele apareceu na cerimônia vestido de branco, com uma camiseta com o rosto da artista. Bastante emocionado, precisou ser amparado por amigos enquanto passava à frente do caixão de Preta.

O velório, que teve início às 9h, também contou com a presença de famosos como Thiaguinho, Rodrigo Faro,Thiago Abravanel, Taís Araújo, Luiz Miranda, Malu Mader, Tony Beloto, entre outros. Leia mais.

A cerimônia é aberta ao público e marca a despedida de Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, onde fazia tratamento contra o câncer.

A assessoria da família afirmou ao Estadão que, após o velório, o corpo da artista será cremado, conforme desejo manifestado em vida.

Preta Gil e O Kanalha

O Kanalha e Preta nunca chegaram a assumir um relacionamento, mas mantinham uma relação próxima, definida por ela como uma "amizade gostosa". A intimidade entre eles era visível em aparições públicas e trocas frequentes de mensagens sugestivas nas redes sociais, o que alimentou os rumores de um romance.

Na terça-feira, 22, ele emocionou os fãs ao prestar uma homenagem à cantora nas redes sociais. "Preta, sei que você partiu, mas tá difícil de acreditar, pois seu brilho permanece vivo aqui na terra", escreveu ele em um dos trechos.

"A vida juntou a gente de uma forma tão divina e muito especial. Nossa conexão veio pra curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho. Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente e me mostrou na prática como se faz", continuou.

"Tão pequena né bebê, mas será eternamente lembrada como gigante. Em momento nenhum você abaixou a cabeça e lhe deixou faltar força, fé e coragem pra viver. Para sempre meu sol, te amo!", finalizou.