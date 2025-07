Antecipação de compras por tarifas desacelerou economia dos EUA no 1º tri, diz diretora do FMI

A diretora de comunicação do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmou nesta quinta-feira, 24, que alguns fatores pontuais afetaram o crescimento da economia dos EUA no início do ano. "Houve uma forte antecipação de importações pelos EUA no primeiro trimestre, motivada pela expectativa de tarifas. Isso levou a uma desaceleração importante no crescimento econômico nesse período", afirmou, durante coletiva de imprensa.

Kozack reforçou que a economia dos EUA tem mostrado resiliência nos últimos anos, apesar de sinais recentes de desaceleração. "Isso é algo que temos destacado há algum tempo", acrescentou. Segundo ela, indicadores apontam para "uma moderação na demanda doméstica e um enfraquecimento no sentimento de consumidores e empresas".

Apesar disso, o mercado de trabalho continua sólido e a "taxa de desemprego permanece relativamente baixa", afirmou. Sobre a inflação, Kozack avaliou que ela segue na direção da meta de 2% do Federal Reserve (Fed), mas alertou para riscos. "Ainda está sujeita a riscos altistas. Isso torna a tarefa do Fed mais complexa, especialmente diante de um ambiente econômico altamente incerto."