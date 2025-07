Torcedor que discutiu com Neymar após derrota do Santos pede desculpas: 'Me exaltei'

O torcedor que discutiu com Neymar na Vila Belmiro após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional, na noite desta quarta-feira, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pelo episódio. Identificado como Alex, o santista reconheceu que se exaltou e admitiu ter xingado o camisa 10.

"Estou chateado. Quero pedir desculpas a todos os torcedores do Santos, tanto os que estavam no estádio quanto os que assistiram pela TV. Me exaltei. O time está deixando muito a desejar. Cobrei o Neymar de forma ríspida, usei palavras de baixo calão e ele também me xingou. Mas foi no calor do momento. Não vou desistir do meu time", afirmou.

Na sequência, Alex estendeu o pedido de desculpas ao elenco e aproveitou para cobrar uma postura diferente em campo.

"Peço desculpas ao elenco, mas também cobro mais vontade, mais raça. Foram 30 dias de treino e não é possível apresentar esse futebol. Perdemos de 3 a 0 recentemente e agora tomamos outro sacode. O time corre errado, marca mal, parece perdido em campo. Muita coisa precisa ser revista, inclusive pelo nosso presidente", disse.

O episódio com Neymar aconteceu logo após o apito final. Visivelmente irritado, o atacante se dirigiu à arquibancada e iniciou uma discussão com um torcedor. Não é possível identificar claramente o que foi dito, mas Neymar gesticulava com o dedo em riste. O goleiro João Paulo precisou intervir para acalmar os ânimos e afastar o jogador.

"Sou fã do Neymar. Brigo com minha família por causa dele, meus irmãos são são-paulinos. Mas acredito que dá para melhorar. Fica aqui meu pedido de desculpas ao Neymar, ao elenco e à torcida. Estamos juntos. Vai para cima, Santos!", finalizou Alex.

Com a derrota, o Santos continua na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 14 pontos. O próximo compromisso da equipe será no sábado, às 18h30, contra o Sport, em Recife.