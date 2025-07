Governo arrecadou R$ 8,020 bilhões com IOF em junho, alta de 38,83%, afirma Receita

A Receita Federal informou que a arrecadação com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em junho de 2025 foi de R$ 8,020 bilhões, um crescimento real de 38,83% ante o mesmo mês de 2024. O aumento é decorrente do aumento das alíquotas estabelecido por decreto presidencial.

A Receita listou essa alta como componente da arrecadação total de junho, de R$ 234,594 bilhões, segundo resultado divulgado nesta quinta-feira, 24. "Esse desempenho da arrecadação de junho pode ser justificado pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira e pelas operações de crédito destinadas a pessoas jurídicas, especialmente em decorrência de alterações na legislação do tributo", disse o Fisco.

No acumulado de janeiro a junho deste ano, foram arrecadados com o IOF R$ 36,867 bilhões, uma alta real de 8,80% em relação a igual período do ano passado. O total arrecadado no primeiro semestre foi de R$ 1,425 trilhão.

O Fisco também destacou que a arrecadação total nos primeiros seis meses teve contribuição da alta do IOF. "A arrecadação do período pode ser justificada, principalmente, pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira, a crédito destinado a pessoas jurídicas e referentes a títulos ou valores mobiliários, sobretudo em decorrência de alterações legislativas recém ocorridas", explicou.