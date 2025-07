Lady Gaga homenageia Ozzy Osbourne em show após morte do cantor; assista

Lady Gaga homenageou Ozzy Osbourne durante seu show em São Francisco, nos Estados Unidos, após a morte do Príncipe das Trevas na terça-feira, 22. O cantor morreu aos 76 anos, duas semanas após seu show de despedida do Black Sabbath. Clique aqui para assistir.

A cantora tocou Crazy Train no palco e dançou junto de sua equipe de dançarinos. A canção, lançada em 1980, é muito conhecida por seu solo de guitarra, executado originalmente por Randy Rhoads.

Ela também utilizou uma camiseta com o nome de Ozzy Osbourne durante a apresentação da música. O show de Lady Gaga faz parte da turnê The Mayhem Ball que divulga seu último álbum, Mayhem.

Apesar de ser considerada uma cantora do pop, Lady Gaga já demonstrou seu carinho pelo rock anteriormente. Durante uma entrevista, em 2016, ela revelou que fez parte de uma banda cover do Led Zeppelin, antes da fama.

A artista também já colaborou com o Metallica durante a performance do Grammy, em 2017. Ela entoou Moth into Flame, junto da banda.