BNP Paribas supera previsões de lucro e receita no 2º trimestre

O BNP Paribas teve lucro líquido de 3,26 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025, 4% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 24. O resultado, no entanto, superou a previsão de analistas, de 3,12 bilhões de euros, segundo levantamento fornecido pelo próprio banco francês.

A receita avançou 2,5% na mesma comparação, a 12,58 bilhões de euros, também superando o consenso do mercado, de 12,51 bilhões de euros. Os custos aumentaram 0,8%, a 7,23 bilhões de euros.

Após o desempenho trimestral melhor do que o esperado, o BNP previu que o avanço do lucro e da receita ganhará força na segunda metade deste ano. Sua previsão de lucro para 2025 é de mais de 12,2 bilhões de euros.

